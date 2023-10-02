前總統馬英九今（2）日宣布，由於不願為民進黨繞彎、偷渡的臺獨路線背書，決定不出席今年10月10日的國慶大會，國民黨總統參選人侯友宜也對此做出回應。

馬英九今上午在臉書指出，從前（2021）年起，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱改成Taiwan National Day，翻成中文就是臺灣國慶日，「『中華民國』不見了。蔡英文政府刻意把『臺灣』變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成『臺灣國』的國慶日，這是不折不扣的『臺獨』路線。」

蔡政府這樣的做法在馬英九看來，既不遵守中華民國憲法，更危害臺海安全。對國人來說極其不利；馬透露，自己去年曾呼籲蔡英文與立法院長游錫堃，別再以Taiwan National Day作為國慶英文名稱，但他們依然故我，所以過去40年每年都參加國慶大會的他，今年決定拒絕出席。

對於馬英九的說法，侯友宜在下方留言回覆，「我們的國家就是中華民國，中華民國不容民進黨政府刻意遺忘，甚至抹滅，2024必須政黨輪替，讓我們一起升起青天白日滿地紅的國旗，守護中華民國！」