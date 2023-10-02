台中市42歲阮姓移工日前到大甲區一處養生會館消費，警方臨檢見他站在櫃台前不發一語，店員稱阮男陪同太太來紋眉，即將退休的老員警心想「帶老婆來養生館紋眉」不合邏輯，機靈查出是失聯移工，當場將阮男帶回，並送往移民署台中專勤隊遣送返國。

中秋連假，大甲警分局執行正俗專案勤務，針對轄區一處養生護膚會館執行臨檢時，見該會館櫃檯前一名長相斯文越南籍阮姓男客人舉止表現異常且閉口不發一語，經詢問店員表示阮男陪同太太來會館紋眉。

即將退休的大甲派出所巡佐陳博良察覺有異，依經驗懷疑「男生會帶老婆來養生館紋眉嗎？」阮男開始緊張語塞，在員警進一步盤查並清查其交通工具與過濾身分後，查出是失聯移工，當場將阮男帶回，並送往移民署台中專勤隊遣送返國。

大甲派出所長李建興表示，為貫徹掃蕩色情、毒品、賭博及賭博電子遊戲場業，端正社會風氣，保障兒童及少年安全，提升市民居住品質，特種營業場所一直警察臨檢查緝的重點，而臨檢的目的在於保護店家與顧客的安全，以「保障合法、取締不法」。