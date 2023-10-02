土耳其軍隊周日（10月1日）晚對伊拉克北部多地的庫德工人黨（PKK）武裝目標發動大規模空襲。

庫德工人黨成立於1979年，被土耳其、美國和歐盟列為恐怖組織。庫德工人黨尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫德人聚居區建立獨立國家。近年來，土耳其多次跨境打擊庫德武裝勢力。

據《新華社》報導，土耳其國防部10月1日午夜發表聲明說，此次空襲對伊北部加拉、哈庫克、邁提納、甘迪爾等地區的庫德武裝造成重大打擊，摧毀了至少20個目標。

分析人士早前認為，空襲發生在土耳其首都安卡拉10月1日上午發生炸彈襲擊事件之後，明顯是土耳其軍隊針對庫德工人黨武裝採取的報復行動。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社交媒體上發文說，2名恐怖分子周日上午開著一輛輕型商用車，來到內政部安全總局大門前實施炸彈襲擊，其中一名恐怖分子引爆了身上的炸彈，另一名恐怖分子被警察擊斃。2名警察在此次襲擊中受輕傷。土耳其內政部發表聲明說，已確認一名襲擊者為庫德工人黨武裝人員，另一名襲擊者的身分還在確認中。