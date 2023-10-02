基隆市七堵區發生老翁上山種田不慎跌傷意外，經一夜搜尋，所幸於2日一早發現老翁身影，迅速送醫急救。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區發生老翁上山種田不慎跌傷意外，經一夜搜尋，所幸於2日一早發現老翁身影，迅速送醫急救。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市七堵區有七旬老翁上山種田失蹤，家屬深夜報案請求協尋，經過一夜的搜救，基隆市消防局2日上午找到老翁，經救援人員檢視，發現老翁疑似摔傷，身上有些外傷，救援人員隨即將老翁運送下山送醫急救。

據了解，今年75歲的陳翁，平時一早就會到七堵區實踐路附近的山上種田，但家屬1日晚間發現，陳翁自早上出門後，就沒有消息，直到晚間也還沒有回家。家人擔心他發生意外，便於2日凌晨0時6分左右報案協尋。

基隆市消防局立即派出各式消防車輛13部共21人前往，但一直搜尋到凌晨1時左右，都沒有找到陳翁的身影。經與家屬溝通，決定自今日上午8時天亮後再繼續搜尋。

2日上午8時，基隆市消防局再度進山搜尋，8時16分便在山拗處發現陳翁的行蹤，救援人員發現，陳翁的意識清楚，身上僅有輕微的外傷，疑似是種田挑水時，不慎跌倒受傷，自己又無力爬起來。救援人員立即將陳翁搬運下山，並送醫急救。