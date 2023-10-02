前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密潛艦國造資料，質疑立委出席機密會議時未簽保密協議。法務部長蔡清祥今日回應，看到媒體報導，高檢署已主動調查，且高檢署已經告訴他，今日會分案，至於辦立委是否較困難，蔡強調，任何刑事案件不分黨派、身分，依法辦理。

法務部今赴立院進行「因應詐騙案件暴增、地檢署人力不足，應強化進用檢察官助理，並降低檢察官離職率」專題報告。蔡清祥會前回應馬文君爭議，蔡清祥說，上周媒體報導出來後，高檢署和調查局已在了解中。

媒體詢問，馬文君1月有送音檔至國防部和檢調單位，指稱郭璽介入潛艦國造，但後續未有下文，蔡清祥說，他已請高檢署進一步了解，若檢調有收到相關資料，他相信會依法處理。

立委鄭運鵬質詢則指，該案涉及國防機密，不能小看，一定要辦，起碼要對國家、盟友有所交代，詢問是否立案。蔡清祥說，上周報導出來後，高檢署、調查局已陸續了解，但遇到放假，今天會有下一步偵查動作。

蔡清祥說，目前已搜集資料，檢方了解後才有可能分案，若案件涉及國防秘密，這是二審管轄，高檢署稱今日會分案。