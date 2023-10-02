中秋節連假剛結束，媒體不斷報導國旅住房率不如預期，甚至寫下今年連假新低。粉專「迷妹有話對你說」分享，西門町某飯店，雙十連假後竟開出逾1.1萬元的誇張房價，直呼「台灣飯店業自己要反省」，房價動輒破萬元，「我還是洗洗回家睡，存錢坐飛機去日本玩卡實在」。

不是刻意貶低國旅，只是CP值讓人無法接受。「迷妹有話對你說」強調，同樣一晚約2000元的住宿，台灣不是沒有，「但爛到、髒到你不想進去，不然就是在很老舊的大樓或陰森巷弄」。反觀日本，同樣價位的商務旅館雖然空間小，卻能提供乾淨且舒服睡覺的環境。

「迷妹有話對你說」分享，西門町某飯店，在雙十連假後的某個周末，開出一晚要價1萬1664元（含稅）的驚人價格，「你告訴我，這種價格有什麼好去住的？有什麼好吃好玩到必須去觀光的」。

更何況，國旅住宿昂貴，也沒看到房務、飯店人員薪資上漲到應有的水準，「不要有人去的時候拿翹漲房費，沒人去的時候一樣抵死不肯降價還要哭窮」。