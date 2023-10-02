中颱小犬朝台灣接近，氣象署預計今天深夜至明天凌晨發海警、明傍晚陸警，氣象達人彭啟明分享周二起到周五4天台灣的降雨區域預報，北部、東半部、恆春半島雨下到發紫，東半部、恆春地區甚至出現雨勢超強的「紫白色」，並解答颱風假、航班動態、能否爬山、哪裡有豪大雨4大問題。

小犬颱風中心可能在周四通過恆春半島。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明今在臉書PO出大家一直問的颱風4大問題，首先是會放颱風假嗎？要先看是否在暴風圈內，等發布陸上警報，風雨預測出來自然有答案；會不會影響航班？根據不同機型、國內或國外、各機場或各航空公司都有不同標準，很難回答，因此還是先看有沒有在暴風圈內，以及雨量是否很大。

還有人問可以去爬山嗎？彭啟明說，颱風要來山上的風險增加，不要把自己的風險值放寬那麼多。最後是哪裡會豪大雨？彭啟明指出，可以看整體雨量預測，但這都還要對上路徑，每天兩次以上的更新。目前預測北部山區、東半部、恆春半島有豪雨等級，花東豪雨以上降雨。

彭啟明表示，依目前氣象署路徑評估，小犬颱風最快可能在今天深夜至明天凌晨發布巴士海峽及東南部海上颱風警報，明天下午至傍晚發布台東及恆春半島陸上颱風警報。中心可能在周四（5日）通過恆春半島。

彭啟明說，颱風周三、四（4、5日）影響最大，周三開始北部、東半部及恆春半島轉陰陣雨，有局部大雨至豪雨可能，尤其東半部、北部山區、恆春半島雨最猛，降雨區域預報顯示呈「紫白色」，雨勢很強。周五晚間解除陸警、周六解除海警。