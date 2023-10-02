謝淑薇父親謝子龍染病 昨晚於家中去世 10:532023/10/02 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2016年的謝子龍。（中央社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣網球女將謝淑薇的父親謝子龍10月1日晚間22時30分在家中過世，家屬透露是謝爸染上COVID-19與中風引起併發症住院，回家在數日之後去世。 基隆假日親子互動課程 學齡前幼兒玩到不想回家 國家文化景觀！ 後龍鎮百年合歡石滬修復 預計12月完工 杭州亞運台灣網球男雙奪金！運彩公會加碼抽「500萬限定獎＋抽黃金」 #網球 #台灣網球 #謝子龍 #謝淑薇 #父親 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球印刷電路板兩岸市佔率超6成：台灣第1 大陸第2 21:312023/10/01 兩岸 杭州亞運》女子拳擊林郁婷4強保底銅牌 搶下巴黎奧運門票 14:502023/10/01 體育 三上悠亞將來台為味全龍開球 達人揭「不單純」內幕 08:132023/09/30 娛樂 自由座排2小時搭不上！ 收假日高鐵台中站人龍「滿出站外」 19:132023/10/01 生活 昔自爆和成龍「不倫戀」 女星68歲近況長這樣 09:302023/10/01 娛樂 陸電池隔膜龍頭恩捷股份收深交所關注函 09:082023/10/01 財經 劉子銓改口喊趙小僑「媽媽」 劉亮佐感動：他自己的決定 08:542023/10/02 娛樂 一剪迎龍！頭份國小美術班以剪紙藝術推廣「𪹚龍文化」 16:162023/10/01 寶島 雙十連假！慕軒飯店住房送精釀啤酒 和逸飯店雙館房間免費升等 19:092023/10/01 生活 杭州亞運》網球女雙決賽 詹家姊妹直落二摘金 11:412023/09/30 體育 杭州亞運》女子舉重北韓3破世界紀錄 陳冠伶第4作收 19:592023/09/30 體育 不只矽光子！全球大廠殺進1當紅產業 這族群光速起飛 18:002023/10/01 財經 4生肖晚年生活最滋潤 屬龍健康長壽 子孫滿堂 14:032023/09/30 運勢 台中高鐵塞爆了！搶搭自由座 人龍突破3公里「排到地下停車場」 18:312023/10/01 生活 柯文哲民調跌到20％以下 前幕僚：喊戰又站不起來、藍粉非吃素 14:512023/10/01 政治 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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