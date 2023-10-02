台灣網球女將謝淑薇的父親謝子龍10月1日晚間22時30分在家中過世，家屬透露是謝爸染上COVID-19與中風引起併發症住院，回家在數日之後去世。

基隆假日親子互動課程 學齡前幼兒玩到不想回家
國家文化景觀！ 後龍鎮百年合歡石滬修復 預計12月完工
杭州亞運台灣網球男雙奪金！運彩公會加碼抽「500萬限定獎＋抽黃金」
#網球 #台灣網球 #謝子龍 #謝淑薇 #父親