首批4架F-35隱形戰機飛抵丹麥

當第一架漆有丹麥顏色的 F-35隱形戰機從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）基地起飛，降落在這北歐國家後，丹麥軍方欣喜若狂。首批4架隱形戰機9 月 14 日安全降落在日德蘭半島的史克里斯楚普軍機場（Flyvestation Skrydstrup），並由丹麥10月1日正式接收。

然而，據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）1日報導，挪威媒體透露，丹麥在一片歌功頌德聲中隻字未提的，就是這些F-35沒有武器套件。而更怪的是，沒有跡象顯示，丹麥未來要訂購相關武器套件。反之，挪威和丹麥專家說，丹麥會沿用現有的F-16武器套件。

無論是丹麥軍事專家，戰術家和退役軍官都對這感到憂心忡忡。軍事分析家邁寇森（Hans Peter Michaelsen）說，「沒有新型攻擊武器，我們對敵方防空就無能為力。我們有很好的戰機，卻沒有新武器，我們不知道有沒有計畫採購任何武器，這是很蠢的」

而丹麥退役軍官約根森（Torben Orting Jørgensen）則指出，F-35隱形戰機是戰爭剛開打時，用來穿透敵方防線的。不過，他也強調，就算它們有隱形性能，但若必須靠沿用從F-16取得的滑翔彈，想要夠接近目標卻很難。他力主多採購長程精準打擊武器，如挪威康斯堡防務與航太公司（Kongsberg Defense & Aerospace）的「聯合打擊飛彈」（Joint Strike Missile, JSM），或是洛馬的AGM-158B「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM）。

事實上，就丹麥軍購來說，不買武器套件是常有的事。縱使是現今，丹麥也有未適當武裝的高端武器平台。約根森便指出，丹麥有3艘埃瓦‧胡特菲爾特級（Iver Huitfeldt-class）巡防艦，雖然它們已服役，每天都執行任務，但Mark 41垂直發射系統（Mk 41 VLS）內卻沒有任何飛彈。

而在包括芬蘭和挪威的北歐3國中，或許丹麥對軍購相對沒有那麼積極。許多北歐分析家說，丹麥應該仔細瞧瞧，其他兩國究竟是怎麼進行軍購的。