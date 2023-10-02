上海外國語大學特聘學院教授黃靖撰文表示，中美競爭的表象下是，兩國「把自己的事情做好」的一場賽跑；對中美雙方而言，最嚴峻的挑戰都來自自身國內。換言之，國內政治的不確定性是維護中美關係穩定的最大障礙。

黃靖在「中美聚焦」網站發文指出，近來，美國一系列高級官員訪華，和中國相關領導進行長時間、多領域交流。從中美雙方大範圍、長時間的高層交流可以看出，防止中美雙邊關係失控是雙方政府共同訴求。

文章認為，拜登政府發起的這一波高層級交流有其多層次的準備和考量。首先，拜登政府對內完成與共和黨關於債務上限的談判，使得黨爭惡鬥至少在總統大選前有了相對穩定的格局。

其次，通過一系列的高層交流，拜登一方面可以向國內理性派和現實主義利益團體展現其願意並且能夠與中國交流合作的能力，另一方面，這些高級官員們在訪華前後無一不強調中國是美國「最嚴峻的」競爭對手，向美國鷹派勢力和自由主義利益團體表示其「競贏」（outcompete）中國的決心。

但黃靖直言，令人疑惑的不僅是這些訪華高官在離開北京之後無一不對中國表示強硬立場─這與他們在華訪問期間的理性姿態極不協調，而且他們訪華期間與中國達成的一些協議往往難於落實。比如，美國務卿布林肯結束對華訪問後還沒有在美國落地，美國總統拜登就在舊金山的競選演說中對中國最高領導人惡言相向。

事實上，自拜登執政以來，中美兩國的線上與線下峰會已經舉行多次，每次峰會後雙方的聲明都包含「兩國元首敦促各自團隊落實兩國元首在峰會上達成的協議」這樣的詞句，但最終的落實卻差強人意。其根本原因，是美國國內的政治爭鬥導致拜登政府不能（或不願）真正落實峰會達成的協議和諒解。

黃靖稱，美國社會的高度分裂以及由此導致的政治極化是中美關係遲遲得不到改善甚至持續惡化的根本原因。也正因如此，即便是從中國的自身利益出發，中方也希望美國國內政治穩定、社會和諧、經濟繁榮。

他最後強調，如何管控中美關係將是對兩個世界大國的重大考驗和挑戰。對中美雙方而言，維護國內政局穩定將是經受這一考驗、克服這個挑戰的必要條件。