前總統馬英九批評，蔡英文政府從前年開始就將雙十國慶英文名稱改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，是不折不扣的台獨，拒絕出席今年國慶大會。對此，民進黨立委莊瑞雄2日指出，馬英九過去競選總統時曾說「我們的國家是台灣或中華民國」，卻在選舉前說不想偷渡台獨路線，實在奇怪。

民進黨團上午舉行記者會，莊瑞雄說，馬英九指民進黨偷渡台獨路線，因不想背書所以拒絕出席國慶大會，並呼籲民眾用選票下架政府，此舉讓他直呼誇張，「不想參加理由一大堆」。 莊瑞雄接著拿出國慶主視覺指出，其實從馬英九執政期間、2013年起國慶主視覺就沒有中華民國，2015年還放了一隻馬，但蔡英文自2016年執政以來，也沒有看到國慶主視覺「放了一隻鷹（英）」。

莊瑞雄說，馬英九卸任後講的話能凸顯真正心態，馬英九過去在2011年總統選舉辯論會時說，台灣指的是中華民國，台灣就是一個通稱，就像一般人不會用正式名稱叫荷蘭及英國一樣，「稱呼我們的國家是台灣或中華民國，都沒有問題」，現在論述卻又南轅北轍。

莊瑞雄質疑，不解為何馬英九這麼玻璃心，連續看這麼多年Taiwan National Day，今年卻覺得好奇怪、不想背書，實在沒必要，只能說氣話講一講就好，還是歡迎馬英九已卸任總統身份參加國慶慶祝活動，展現全國不分黨派團結在一起。