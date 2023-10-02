明揚（8420）屏東廠房9月22日發生爆炸事件，釀成10死逾百傷的悲劇，經濟部今（2日）提出兩大點精進作為，包含後續由專家學者與建築師公會共同協審建管案件，以及建立資料橫向聯繫平台。經濟部次長曾文生今天赴立法院內政委員會，就「從科技園區大火，檢討火災搶救、火災預防及廠商安全管理」進行專題報告並備質詢，並就經濟部產業園區管理局鋼瓶分局針對園區建管安全，曾文生說，經濟部對於後續處置，共提出兩大精進作為，第一大點為「專家學者與建築師公會共同協審建管案件」，委託高雄市建築師公會辦理建築管理專案服務計畫，由公會指派建築師協助建照審核、施工管理、竣工查驗等事宜，增加審查能量。另外，在審查及修正圖說過程，就特殊案件邀請專家學者共同協審提供專業建議，並核發建築執照後辦理抽查，採共同協審方式整體提升建物構造及使用安全。第二點則為建立資料橫向聯繫平台，要求廠商於申請投資計畫書內容，載明生程、原物料使用種類及數量，配合先行提出建物平面規劃及消防配置等圖說，跨機關單位共同協審；核准投資計後，依原訂之廠房規劃方式申請建照前，辦理建築及景觀預審作業，邀請消防單位就廠房防災細部設計提供建議事項，俾利後續建造執照核發及消防審查。此外，建廠完成後，為有效查核廠商興建廠房用途是否符合相關規範，積極與地方政府合作，就消防、安全及環保等事項，加強推動廠商聯合稽查機制。