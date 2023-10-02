在美國國會為避免聯邦政府「關門」而火速通過的一項臨時撥款法案，把美國對烏克蘭的援助排除在外後，烏克蘭總統澤倫斯基周日（10月1日）說，任何事情都不會削弱烏克蘭對抗俄羅斯的決心。

美國總統拜登周日提到，「我要向美國盟友、美國人民和烏克蘭人民保證，你們可以信賴我們的支持。我們不會撒手不管。」他要求眾議院議長麥卡錫兌現繼續援助烏克蘭的承諾，並要求國會在幾天或幾周之內通過一項新的援助烏克蘭計劃。

據《路透》報導，澤倫斯基周日在為紀念祖國保衛者日而錄製的一段談話中，並未直接提及美國國會通過的法案，而是重申了為勝利而繼續戰鬥的決心。

澤倫斯基說，沒有人能夠「切斷」烏克蘭的穩定、耐力、力量和勇氣，他這番話與烏克蘭對俄羅斯襲擊導致烏克蘭多地斷電的一貫反應相呼應。他還說，烏克蘭將繼續頑強抵抗，直到取得勝利為止，「我們正一天天接近這個目標，而我們要強調，只要有需要，我們就會繼續戰鬥下去。」

另外，烏克蘭新任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在X社媒平台說，他和美國國防部長奧斯汀通電話，稱得到美國軍事援助的保證。他表示，「奧斯汀向我保證，美國會繼續給予烏克蘭援助，在戰場上的烏克蘭戰士將繼續獲得強大的後援支持。」

烏克蘭外交部發言人也說，基輔正在與美國合作伙伴協調合作，以確保美國一項新的預算案將包括為烏克蘭提供的資金。