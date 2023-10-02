新北市南勢國小、忠孝國中、土城國中及新林國小，獲教育部日前公布的「111學年度學校交通安全教育評鑑」評為績優學校，將於今年交通部辦理的「金安獎」頒獎典禮公開頒獎。

南勢國小校長唐玉真表示，安全的通學路徑才能讓家長放心讓孩子走一段路上學。學校積極爭取行人專用時相、綠底行穿線改善通學環境，並以交通安全教案手冊結合交安五守則發展校本交通安全課程。

其中「好南德交安LINE貼圖」、「南勢上學圖」等創新課程讓6年級王楷緒同學很有感，他說，「上學圖課程」教我們觀察路口的號誌、標線，不但學會避免危險也養成正確用路觀念，讓我們放心走一段路上學。

忠孝國中隨著新校舍竣工，將學校周邊打造成敞亮的安全通學廊道。校長陳秀標表示，學校提倡「走一段路上學」觀念，鼓勵家長接送孩子時善用校園周邊避車道設計，減少上放學期間車輛壅塞的險象，更將品德教育融入交安課程中，營造人車安全的和諧氛圍。

8年級江麒軍同學說，每天走在寬敞的通學廊道上，有熱心的志工引導我們過馬路，也與禮讓的駕駛揮手致意，讓自己體會人與人互相尊重是件美好的事。」

土城國中校長徐淑芬指出，學校結合服務學習推動「交通安全宣傳大使」，在公車站牌宣導搭乘禮儀，讓學校與社區共好。9年級王姵怡同學表示，擔任交安宣傳大使，到公車站牌提醒乘車的同學們要排隊、禮讓，更要注意乘車安全。此外，學校也依據學生能力設計各年級交安學習目標，並結合真實情境狀況設計課程內容，提升學生交通安全意識。

新林國小以「讓孩子站在未來看現在」為交通課程願景，結合「雙語國際」及「資訊創客」等校本課程，期待學生將交通安全知識內化為常識，在「交安尋寶活動」課程中，讓孩子從操作VR的過程，學習交通安全的知識。

6年級黃宇陞同學說，交安尋寶活動很有趣，利用平板抓交通安全標誌，會讓我們上課更認真，再搭配老師的講解說明，讓自己了解過馬路走行穿線的重要。導護志工們也回饋，自從上了交通安全課程，家長違規明顯減少了，可見學校交通安全教育的重要。