僑委會委員長徐佳青遭指控性騷吃案，對此，徐佳青表示，她在接獲該訊息後就已做了處理，被指控者這個月底就會調回台灣，當事人當時也表明接受這樣的處理，不曉得為什麼會有這樣的指控。她也否認有施壓情況，並強調，如果有人要做惡意解釋，她也沒有辦法。

國民黨立委王鴻薇、台中市立委參選人林家興今天上午召開記者會，指控今年1月有位首次外派巴西的女性同仁遭聖保羅文教中心主任張希賢性騷，徐佳青獲悉後竟警告當事人不准對外說明，還說兩人都有責任。

徐佳青上午出席立法院外交及國防委員會，備詢前接受媒體聯訪表示，她在今年6月13日到巴西視察，當事人就向她反應遭遇到疑似性騷事件，因為自己當時仍有行程，就將自己的私Line給當事人，請她傳送相關資料。

她說，之後自己從巴西飛往洛杉磯路上，接到相關訊息，隨後要飛往紐西蘭，她趁著空檔分別打電話給當事人及被指控者詢問細節，在了解狀況後，決定將被指控者調回僑委會，被指控者也同意該處分，她隨後將處理結果告知當事人。

徐佳青表示，當事人當時對於這樣的處理表示可以接受，她也再度提醒她，如果要走性騷擾防制程序，僑委會有相關機制是可以處理，並詢問當事人是否要提出申訴，但其回應因委員長已即時回應且審慎、公正裁處，因此她不會再向性平委員會提出申訴。

徐佳青說，她也請當事人把當天電話錄音整理成稿件，因涉及當事人隱私，自己返回台北後，親自將該密件交給人事室主任，希望做到最妥善的處理。之後當事人有多次詢問人事室問題，人事室也作回答，並做成會議紀錄，她虛心接受指教，但對於沒有發生的事情，也請外界嚴加查明。

至於被指控者為何要3個月後才調職？徐佳青表示，因為調派有一定程序，要先詢問可以接任者、報外交部、辦簽證，因為巴西核發簽證很慢，在未確定接任的調派者之前，沒辦法讓另一位同仁先回來。

而被指施壓和警告當事人不得聲張，徐佳青強調，她只是提醒雙方不要在僑界各自伸張，以免大家互相放話，可能造成更大的誤導，「如果她要做惡意解釋，我們也是沒有辦法」。

立委邱臣遠也在質詢時要求徐佳青應對外說明清楚，徐佳青表示，自己已向媒體說明，並重申，她非常重視同仁駐外的人身安全、工作權益。

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