南韓女團BLACKPINK成員LiSA因登上有「世界第一裸秀」之稱的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）引起爭議，就連當天到場觀看演出的藝人也連帶遭到批評；對此，有韓國媒體將演員金高銀過去在電影中的裸露戲碼，與Lisa瘋馬秀的演出相提並論，再度引起討論。

《首爾體育報》報導中指出，雖然BLACKPINK成員各自在不同領域挑戰自我，但像Jennie先前在美劇《The Idol》（偶像漩渦）中，與男舞者跳著充滿性暗示的舞蹈，以及這次Lisa此次參與的瘋馬秀，都讓許多粉絲無法接受。

對此，業界人士以金高銀2012年在《蘿莉塔：情陷謬思》中的全裸床戲作比較，認為當時金高銀年僅21歲，而BLACKPINK成員也目前都已20多歲，因此「成員們以自己的個人意志選擇作品，也應給予一定的尊重，但結果還是得由她們自己負責」直言偶像與演員在尺度上的選擇是沒有差別的。

不過，該文章被轉貼至韓網後不少人認為兩者性質不同，痛批「脫衣舞和電影是一樣的嗎？」，更有人不滿為何要將金高銀捲入此次紛爭「為什麼要把金高銀扯進來？」、「怎麼突然說到金高銀了？」