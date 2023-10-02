外資指出，和美系品牌廠一樣，Nvidia最終可能會尋求其GPU模組和主板的雙重供應，來降低供應商集中度。因此，預計緯創將保持對GPU主板的主導供應，佔有率超過85%，並有機會贏得Nvidia GPU模組訂單。此外，緯創是AMD Mi300 GPU模組和主板的唯一供應商，這可能提供一些股價上行潛力。預料，緯創已開始向企業客戶供應L6 AI伺服器，以及具有ASIC解決方案的客戶，市場可能尚未完全納入，因為許多ASIC和推斷項目仍在開發中。

臉書母公司Meta執行長祖克柏在27日的Meta Connect大會中宣布串接Meta各應用程式與裝置的AI助理「Meta AI」將上線，是接近與真人互動的全新AI助理，Meta強攻AI，有助帶動其資料中心AI伺服器代工業者廣達(2382)、緯穎的出貨。Meta正在開發全新平台 AI Studio，可依據工作或娛樂用途創造客製化AI助理。未來使用者可在Meta產品上與這些AI助理互動，AI助理將有Instagram與Facebook個人檔案，支援WhatsApp、Messenger與Instagram私訊聊天。團隊也正在開發一款沙盒(sandbox)，預計2024年推出，開放所有人客製化AI。隨著Meta AI世界不斷成長進化，沙盒將應用在元宇宙，協助大家打造更真實性、具體化與連通性的專屬AI。