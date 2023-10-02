新竹鄭姓男子前年讓患有糖尿病的郭姓友人住進自己的租屋處，但他卻多次凌虐對方致其大小便失禁，鄭還毆打郭，連血都噴飛到天花板上，郭男遭凌虐17天致死，最高法院駁回鄭的上訴，依傷害致人於死罪判處有期徒刑9年定讞。

鄭男與郭男都是糖尿病及低血糖患者且2人租屋同住，2021年7月14日起至7月30日之期間，鄭男看到對方因傷而不良於行且糖尿病之藥物已服用完畢，然因受傷不斷要求喝水、吃麵、服用消炎藥等，對郭男不滿。

鄭男多次徒手或持租屋處之不詳物品毆打郭的手腳、軀體、胸部、頭部，期間他見郭因傷已大小便失禁造成髒亂，更為不滿，接續在居處多次以電線等不詳物品或徒手毆打郭的腿部、胸部、頭部多次。

郭男在7月30日因鄭的傷害行為所造成之頭部、軀幹、肢體多處外傷、胸部大面積挫傷併多處肋骨骨折及左側小腿挫傷骨折、胸壁層壞死性發炎、肋膜炎、肺炎及壞死性筋膜炎而最終因脂肪性及敗血性肺栓塞死亡。

鄭男見郭已死亡才請託租屋處管理員電召救護車，並假意為郭男急救，然救護人員抵達後，發覺郭的身體已冰冷手腳僵直死亡多時，經檢察官相驗並偵結將鄭男起訴。

一審新竹地方法院認定，鄭男明知被害人是糖尿病患者，竟因細故而先後持續毆打成傷，也未將被害人及時送醫救治，終導致被害人死亡，惡性實屬重大，所生損害甚鉅，實值非難，依傷害致人於死罪判處有期徒刑10年。

二審台灣高等法院認為，依法務部法醫研究所之說明，被害人有部分傷勢可能是自摔或急救所造成，高院認定鄭男傷害行為所造成之傷勢範圍較原判決之認定為少，故予撤銷改判9年，上訴後，最高法院駁回確定。