西方國家制裁俄羅斯，大陸趁機填補缺口，根據《美國之音》報導，大陸大批貨物運往俄羅斯「貨櫃堆積如山」，這些貨櫃卸貨後，俄羅斯境內竟多出高達15萬個空貨櫃。

租賃平台公司Container xChange日前發表研究報告指出，目前俄羅斯港口有高達15萬個空櫃，這些卸完貨的貨櫃堆積如山，貨櫃船正在等待返回大陸，這也凸顯大陸對俄羅斯出口商品數量大增，進口卻非常少。

根據大陸海關數據，今年前8月，陸俄雙邊貿易年增率達32%，貿易總額達1550億美元，其中，大陸對俄出口增加63.2%至718億美元；反觀大陸從俄羅斯的進口僅成長13.3%。俄方估計，兩國今年貿易總額將達到創紀錄的2000億美元。

Container xChange執行Christian Roeloffs透露，從大陸運往俄羅斯的貨物流量很大，而從俄羅斯流向大陸的貨物卻非常少，因為供需嚴重失衡，也意味著，俄羅斯的回程貨櫃運價相當低。