金山區長劉昌松發放重陽禮券給長輩。（金山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

禮卷發放現況。（金山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

衛生所現場協助打流感疫苗。（金山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

重陽節將至，新北市金山區公所循例皆會舉辦重陽敬老餐會與長輩歡度佳節，但考量到長輩出門用餐不易，餐會人群擁擠亦易生安全疑慮，為降低長輩的風險，也讓不願參與用餐的長輩能共享節慶氣氛，金山區公所今年準備「300元重陽敬老禮券」，表達對長輩的辛勤付出致敬。

金山區長劉昌松表示，今（2）日起連續5天於金山區美田市民活動中心發放，為了減少長輩的等候時間，規劃分批分流的領取方式，方便長輩順利領取禮券，敬老禮券可以添購多樣的日常生活用品，使用上既彈性又方便。

為照顧長輩的健康，金山區公所今年結合金山衛生所宣導流感疫苗施打，並在10月2日、4日、5日、6日間於美田市民活動中心另設免費流感疫苗接種站，重陽禮券領取通知單印有相關資訊，請長輩盡速完成接種，以獲得保護力。

金山區公所表示，通知單已於9月19日寄出，請長輩依各里安排時段領取，未能領取重陽禮券的長輩別擔心，也可以在10月9日至11月7日上班時間上午8時30分至中午12時、下午1時至4時30分攜帶身分證明文件正本、印章及通知單，到公所1樓社會人文課櫃台領取。