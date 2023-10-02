藍白要怎麼整合？最後如果要合，國民黨由誰代表來談？對此，侯辦執行長金溥聰今天接受中廣董事長趙少康連線專訪時解釋，現在藍白合是國民黨主席朱立倫在談，「我們都沒有聲音，都是順著主席的」，侯辦跟國民黨中央的步伐一致；金溥聰也強調他沒有反對藍白合，至於侯辦跟民眾黨有沒有管道？金溥聰說他不了解，也不需要去了解，很多事情水到渠成。

金溥聰曾說過要「挺著胸膛倒下去」，被認為成為藍白合最大變數，金溥聰今天出面說明，他強調當時時空背景是連國民黨內都有「換侯」聲音，選情艱困，立場如果不堅定要怎麼往前走，7月25日他接受媒體訪問，他認為作為將軍不能去思考棄保問題，否則怎麼對得起主帥跟同袍？一個黨怎麼能棄自己同志？是那樣的情境下的回答。

不過金溥聰今天強調，他並不反對藍白合，當時是7月25日接受訪問，選舉有分不同階段，當時他認為那個階段選情艱困，應該先努力拉高自己民調到在野陣營的第一，或是跟民眾黨總統參選人柯文哲平手，那時候談整合才不會被嫌棄，國民黨要堅持自己的黨格，不要被吃掉，「先把自己弄強大，否則沒談判籌碼。」

對於藍白整合的溝通，金溥聰說這種事情他不會公開去談，「我也不了解，也不需要去了解」，他也說到，現在藍白整合是朱立倫在談的，侯辦都是順著黨中央，雙方步伐一致，他上午也與朱立倫通過電話，對於相關傳聞他都會駁斥。

趙少康問金溥聰藍白能不能合？金溥聰說他無法代表國民黨總統參選人侯友宜發言，但原則就是雙方持續保持善意，等到民調到了可以整合、容易整合、彼此不嫌棄對方的時候，才有適宜的條件談整合，「很早談、談很久，也不一定談的成，時機就是雙方都有意願、都希望成事的時候，一拍即合。」

金溥聰以商場來比喻，正如朱立倫所說的「堆疊善意」，商場上也是要像堆積木一樣，一塊一塊把基礎建立起來，現在就是在堆積木的時候，至於什麼時候堆好，就看黨中央跟侯辦用什麼方式讓雙方善意達到最高，能夠坐下來談，雙方不用有情緒的語言，才能堆疊善意。