新北市目前已有19處水患自主防災社區，今年持續於五股區五股里、鶯歌區尖山里、樹林區南園里再推動3處防災社區，合計22處。透過里長熱心主動號召、里民踴躍參與及一系列培訓課程，讓社區居民熟悉各防災編組之運作，才能在災害發生時快速應變，降低災害損失。

水利局長宋德仁表示，當中央氣象署發布海上颱風警報或豪雨特報以上等級，自主防災社區居民自動自發進行巡視環境、溝渠暢通確認、低窪場所保全對象關懷等工作。近期卡努颱風襲台，各防災社區積極辦理各項災前整備工作，並無重大災情傳出，防災社區訓練已達一定規模及成效。

宋德仁補充，水利局每年均投入資源辦理防災社區教育訓練，並邀請在地企業參與防災社區活動，促使民間企業能量納入防救災資源。感謝在地企業五股區五股里配合的日安烘培坊、鶯歌區尖山里配合丹迪蛋糕與樹林區南園里配合的麗華西點麵包行捐贈食品物資，並一起參與社區防汛實兵演練提高商家與在地之連結，防災社區及里辦公處則藉此凝聚向心力茁壯組織，達到三贏效果。

五股區五股里長陳蔡燕回想起八八風災時，當時家園也遭受到不小的損害，但一看到新聞才知道，原來南部災情更加慘重，讓她深深體會少數家庭遭逢天災，或許還能依靠政府部門救援，當遇較大災害規模，社區要能主動應變自主防災救災，才是防災的新思維。