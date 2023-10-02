新北市代理市長劉和然到場關心學童的施打情況。（呂健豪攝）

公費流感疫苗今（2）日起開始施打，新北市代理市長劉和然今日上午也前往新莊頭前國小關心入校施打的情況。他表示，新北市此次共有402所學校、37萬學生將從今天起到11月17日開始施打流感疫苗，今日首日施打率有85％，較以往為高，未施打的學生會發放補施打單，可前往新北690呀合約醫院補打。

新北市流感疫苗入校施打從今起開始為期1個月，新北轄內國中小、高中職、五專學生施打。劉和然表示，市長侯友宜特別指示一定要到現場關心學校施打的情況，他說在現場除了關心小朋友會不會害怕以外，也提醒他們，秋冬是呼吸道疾病好發的季節，就算打了疫苗，還是要注意個人的身體健康。

劉和然說，根據研究顯示，只要在校園施打做得好，孩童們回到家後，社區的高風險及傳播就換減少，這也是校園施打的目的，而過去的入校施打率大概是75％，今天則是較以往更高，達到85％，剩餘沒有施打的，將會發放補施打單，讓孩童自行到新北690家合約醫院補打。

而此次新北符合國家公告施打對象的公費流感疫苗總數為96萬2000劑，不過新北市特別自費入買2萬4000劑，針對經濟入式、身心障礙、6到18歲還沒注射的孩子、客運司機、入校施打的老師教職員以及其他相關需要施打的對象，市府都會安排擴大服務的範圍。