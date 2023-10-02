香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日在電台節目表示，預估大陸十一黃金周假期期間，大陸訪港旅客人數可超過100萬，但相信仍未回到2018年時的水準。他認為，一些措施如舉辦夜市，應該長時間維持，當局亦應該推動深度遊，透過小紅書等宣傳。

綜合港媒報導，崔定邦指出，黃金周假期訪港陸客數字不錯，夜繽紛活動及國慶煙火等，對旅客都有吸引力。不過，受制於航空公司運力未恢復，影響大陸較北部地區的旅客赴港，而現時大陸國內遊的競爭也很激烈，不少旅客假期會在大陸旅遊，香港旅遊業界仍需時間恢復。

對於本次假期香港出境人次較入境人次多，崔定邦解釋，港人習慣長假期外遊，而大陸一些城市例如深圳，對港人也有吸引力，所以如果要吸引更多旅客來港，需要在各項旅遊措施做功夫。

另據陸媒《證券時報》，今年是疫後首個十一黃金周，根據香港入境處數據顯示，9月29日訪港大陸旅遊有約12.29萬人次，香港同日有33.86萬人次出境，當中估計有超過25萬港人北上。

香港入境處此前預計，中秋節至10月6日，共有655萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。入境高峰期則為10月2日，預計落馬洲支線、羅湖及深圳灣三個管制站將會很繁忙。