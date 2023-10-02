彭博社彙集各方資料，到了本財年結束時，也就是2024年3月底，日經有機會漲至34,000點。若與2日盤中相比，漲幅還有5%左右，同時，3.4萬整數關卡，也比6月所創下的今年盤中高點33,772點要高。

彭博社指出，通膨再度捲土重來，加上股東權益報酬率增加，以及股神巴菲特的加持，日股重回全球投資人懷抱。至2日盤中，日經今年的漲幅約25%，已是全球主要股市的佼佼者。但日圓長期疲弱下，導致以美元計算的投報率並沒有特別亮眼。

投資調研單位貝萊德智庫認為，日企獲利強勁、公司積極實施庫藏股，以及對股東友好的政策改革等，故上修日本股市投資評等。另外，高盛在假定日圓走穩，以及日企每股獲利成長增速下，上調日股未來預估。

美國資產管理公司景順（Invesco）樂觀指出，日本股市在未來12個月內，將成為表現最好的已開發市場。計入風險調整報酬率（RAR）等因素，日股其實頗具吸引力的。

日本瑞穗證券預測，聯準會暫停升息的呼聲愈來愈高下，日本股市也可望上漲。三井住友信託銀行認為，日本央行未來貨幣政策走向將是一個隱憂。9月時，彭博社的一項調查中，對於日本央行是否會結束現行超寬鬆貨幣政策，以及2024上半年可否走出負利率現況，半數受訪專家學者則是缺乏共識，意見分歧。