桃園市市長張善政、遠雄港(5607)董事長葉鈞耀及桃園航空城公司董事長王明鉅董事長，今天共同舉辦「桃園航空城與遠雄自貿港區聯合招商記者會」，會中三方簽署MOU宣布啟動「桃園航空城自由貿易區聯合招商」。桃園航空城自由貿易區是擴大自貿港區全球運籌服務及稅費優惠，延伸到航空城周邊產業專區，最適合台商及跨國企業設置亞太區域發貨倉庫、產業保稅供應鏈，進軍國際市場，希望共同運用「前店後廠」＋「串聯整合」及「運籌全球」，提升企業對外競爭優勢。

疫情後全球供應鏈重組，桃園機場貨運量未受影響，後疫情時代跨境電商及海空聯運帶動成長衍生航空貨運新商機，預測2024~2032年保守成長0.56％。

桃園市政府指出，為協助回流台商、企業國際貿易，並配合航空城產專區的雲端、綠能、智慧車輛等進駐產業需求，聯合遠雄港藉由「前店後廠營運模式」，合作推出「19+N」航空城自由貿易專區，讓目標企業在航空城及周邊產業專區，進行擴大規模、數位升級，從事創新提升其附加價值，同時在物流運籌事業以外，能在桃園航空城自由貿易區從事貿易、報關、組裝、裝配、加工、製造、檢驗、測試等19種事業，更享有免關稅、貨物稅，推升數位經濟、高附加價值產業的群聚及蓬勃發展。