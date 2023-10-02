至9月27日，00679B標的指數殖利率4.8%，為2012年以來新高；長天期投資級債ETF元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B)標的指數殖利率分別達5.7%、6.4%，均已超越近年台股大盤最高水準。

債券只要發債國家或是企業不違約，債息為每期固定支付，不像股票股利會隨當年企業經營結果而有變化，因此可以利用現階段高債息投資機會，持續建立穩定收益部位。如美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產；而投資等級債信評約僅次於美國公債，又能提供較美國公債更好的收益性。

元大投信指出，今年以來AI題材領漲股市，但利多效應近期明顯減少，隨美債殖利率高檔走揚，股市評價面的上檔壓力明顯出現，加上債券價格走低代表殖利率提升，是更實際的「價低息更高」，債券ETF約5%至6%的配息率，相較股息收益並不遜色。同時債券ETF具有節稅優勢，配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅(自然人)，且因其配息來源屬於境外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

偏好每季領穩定現金流的投資人，也可以透過債券ETF進行配置，例如元大投資級公司債(00720B)、元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00751B)皆為季配商品組合，且除息時間分開，同時布局三檔，還能月月穩定領債息。