前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君涉洩漏國艦國造機密，馬文君為此按鈴控告以示清白，民進黨發言人林楚茵2日5問馬文君，質疑是否不簽「保密協定」？是否偷抄機密文件？有無將相關資料交給外國單位？立委權限只能審預算，不能干預國防採購的廠商跟名目，但卻上大陸電視節目說潛艦是「海底棺材」。

民進黨發言人張志豪也三問國民黨總統參選人侯友宜，面對馬文君過去多次阻擋潛艦國造，還有傷害國家利益的國民黨立委們，侯的態度是什麼？侯是否認同過去多次阻擋國家軍購的「馬文君們」？侯友宜是否繼續為這些「馬文君們」站台？請侯友宜清楚表態，不要閃躲迴避。

張志豪、林楚茵上午於民進黨中央黨部舉行記者會，張志豪說，2001年美方宣布出售台灣三項軍購，其中包括8艘柴電潛艦、P-3C反潛機、愛國者三型飛彈等。民進黨完成預算編列後，卻遭國民黨利用朝小野大的優勢，在立法院程序委員會退回軍購案高達「69次」，粗暴的阻撓台灣自我國防戰力的提升，讓原本2001年就獲得美國同意出售的柴電潛艦，遲至2008年還無法成案。

張志豪說，細數過去國民黨阻擋台灣軍購案，從2001年開始就有阻撓紀錄，更造成日後台灣多次向美國提出購買潛艦，都未能獲得回應。試想，若當時購買成功，台灣在2013年就能建立潛艦部隊，富比世指出台灣靠8艘潛艦就能滅了陸奪島艦隊，更不會讓台灣的潛艦成軍計畫，延後至少12年以上。

張志豪指出，近幾年政府持續強化自主國防量能，但當台灣面對中共軍機、軍艦繞台威脅時，國民黨的阻礙卻總不缺席，近兩年擋了上百億元，從飛彈到採購軍機凍結名單總有國民黨立委帶頭做亂，以立委行使職權之名阻撓國防發展進度，從國民黨立委賴士葆提案刪減海軍武器2億，楊瓊瓔、萬美玲對左營軍港改建刪除10億凍結50億。

張志豪指出，以潛艦國造為例，2021年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算70億，馬文君早在2019年將所編列潛艦國造的75.1億預算，誇張的提出全數刪除，到後面2022年的30億預算也凍結，後續更持續對潛艦國造預算提案凍結，令人不禁想問是否別有用心？

林楚茵表示，國民黨立委擋了潛艦國造的50億元預算，凍結預算是有比例原則的，但潛艦國造的預算卻全數減列，這已經不是監督，而是完全無法做事；面對國民黨的「馬文君們」被多方質疑將潛艦國造機密資料交付外國，至今還未說清楚講明白，請馬文君說清楚，也請侯友宜不要迴避，立刻表態。