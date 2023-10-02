社區各種病毒大流行，加上幼童的免疫負債一次償還，導致各大醫療院所塞爆，耳鼻喉科醫師張弘表示，平常門診候診單本來就已多到看不到盡頭，中秋連假這幾天，發燒患者不僅有增加趨勢，還多了上吐下瀉病患，導致候診人數暴增，提醒民眾除注意病毒外，也要小心細菌感染，一定要記得施打疫苗，才能保護自己和其他人。

張弘昨（1）日於個人臉書粉專指出，社區流行各種病毒，包括流感、新冠、呼吸道融合病毒（RSV）及腸病毒等，候診單本來就多到看不到盡頭，但中秋連假這幾天烤肉後，不僅發燒患者有增加趨勢，還多了不少上吐下瀉的患者，候診人數又比平常多更多。

張弘表示，不少兒童生病剛復原，又感染另一種病毒，幾個月來都在生病，家長疲憊不堪，呼吸道感染外，腸胃炎也多。

張弘說，病毒之外也要小心細菌感染，症狀恐長達1周以上，如化膿性扁桃腺發炎、鼻竇炎、中耳炎等。他說，新冠解封後的時代，病菌快速傳播，一定要接種疫苗，才能保護自己也保護他人。