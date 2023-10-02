石門青山瀑布發生遊客遭到蜂螫，動保處派員搜尋找到蜂巢並摘除。（新北市動保處提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市石門區青山瀑布登山步道昨（1）下午發生8名遊客遭到蜂螫，所幸皆無大礙，新北市動物保護處獲報派員前往尋找蜂巢，直到天黑時也還沒找到，動保處今一早入山搜尋，終於在步道附近發現黑腹虎頭蜂巢，目前已將蜂巢摘除。

據了解，包含外籍人士在內的8名遊客昨下午前往青山瀑布步道時遭蜂螫，自行脫困大馬路邊求援，警消獲報後出動人車趕抵現場，將其中3名遊客送往淡水馬偕醫院，5人則自行開車前往就醫。動保處今早5時派員上山搜尋，經過1小時查找，發現蜂巢位置並拍照給傷者確認後就摘除。