港星佘詩曼和息影的黎姿2004年合作《金枝慾孽》，傳出兩人當年為了爭視后鬧不合，最後由黎姿奪下視后寶座，事隔多年後，佘詩曼繼續在演藝圈發光發熱，黎姿則淡出演藝圈、專心照顧家庭，而黎姿昨（1日）過52歲生日，佘詩曼也現身留言，黎姿則回復15字，讓兩人真實關係全都露。

黎姿2008年嫁給富商馬廷強，並全面退出娛樂圈，專心在家相夫教子、升格當貴婦，黎姿還轉戰商場，打理美容、醫美事業，化身女強人，而黎姿昨過52歲生日，她曬出和馬廷強、3個女兒的全家福，幸福模樣全寫在臉上，黎姿感性發文：「我覺得平淡是福，一家人歡樂共聚就已經是最幸福的事，放慢腳步，享受與摯愛相伴的時光，留多一點時間與家人相處，珍惜每一個團聚的時刻。」

佘詩曼留言祝福：「Happy birthday（生日快樂）靚靚媽咪」，還說要親黎姿，對此，黎姿則回覆：「謝謝你的祝福」，並相約之後要請吃飯，兩人的姊妹情依舊，網上互動粉碎多年前的不合傳聞。

佘詩曼、黎姿隔空互動，粉碎不合傳聞。（圖／黎姿Instagram）

黎姿2004年來台宣傳《金枝慾孽》。（圖／中時資料照）

其實，佘詩曼日前就曾在陸綜《無限超越班》提到當年和黎姿鬧不合的事件，佘詩曼強調，她和黎姿是好友，「那時候每天都要拍戲，哪有時間出去玩、吃飯」，也因為埋頭工作，也沒時間解釋，所以一直被傳不合，但實際上根本沒有這回事。