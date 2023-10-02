中華隊黃玉霖（左）在滑輪溜冰男子3000公尺接力擔任最後一棒，靠意志力撐過最後10公尺逆轉韓國隊奪金。（鄭任南攝）

看到韓國隊早早開始慶祝奪金，中華隊最後一棒黃玉霖不願意放棄，靠意志力拚過最後10公尺，最後以靠著「神之左腳」壓線，以4分05秒692險勝韓國隊的4分05秒702，0.01秒之差在杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力驚喜摘金。

黃玉霖在昨天的個人項目因為手去碰到大陸選手被取消資格，賽後也流下不甘心、悔恨的淚水，回去選手村時想到那場比賽還是很低落，但他也收到很多家人、朋友傳來的打氣訊息。

個人項目意外被取消資格，黃玉霖坦言想起來還是很不甘心，但他也正面鼓勵自己在賽場上難免就是會有意外、無法控制的煞情，「這就是現實面，我還有今天比賽，所以我就去翻一些以前自己的發文，做意象訓練，不管好壞都模擬一遍。」

結果今天接力決賽結果讓黃玉霖怎麼樣都料想不到，「這不是我意象訓練想像得到的，所以就特別振奮、開心。」原本通過終點時黃玉霖以為是第2名，還很自責沒為隊友奪金，教練、隊友都在一旁安慰他，但他情緒還是很低落，直到後來看到趙祖政、陳彥成對他比了「1」的手勢，讓他心情有如洗三溫暖。

「根本就是天上掉下來的禮物，真的是奇蹟。」擔任最後一棒的黃玉霖在最後一圈時，教練在指導區一直叫他要冷靜、觀察前面路線，「所以我刻意往上走，利用重力加速度出彎加速，我有意識到韓國在做慶祝動作，但我想說你已經在鬆懈，就剩短短10公尺，再拚也是那公尺，想都沒想就做的壓線動作，當下他在歡呼，我覺得好可惜又沒過，但螢幕顯示出來，就是贏了0.01。」

教練吳炯助賽後更是開心的直誇讚：「有跟玉霖說就是鎖定最後直線，不要急，但沒有意志力堅持住也是沒辦法的，他們是最棒的！」他認為，能逆轉奪金是孩子厲害，有堅持住，教練團只是提供想法，英雄絕對是他們。

中華隊黃玉霖（左）在滑輪溜冰男子3000公尺接力擔任最後一棒，靠意志力撐過最後10公尺逆轉韓國隊奪金。（鄭任南攝）