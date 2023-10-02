郭璽（右）今赴北檢告馬文君（陳志賢攝）

郭璽（右）今赴北檢告馬文君（陳志賢攝）

國造潛艦爭議不斷，前海軍顧問郭璽指控立委馬文君將國造潛艦資料外洩，馬文君提告加重誹謗罪後，郭璽認為馬在臉書發文指他曾在尹 清楓辦公室偷錄音、偷資料給軍火商涂太太、前總統陳水扁，與事實不符，今早赴台北地檢署反控馬加重誹謗罪，並向台北地院提起民事訴訟求償300萬元。不過郭璽卻自己爆料他被國安單位「境管」，指稱因國安單位「不希望他被中共抓走」。

郭璽表示，他今提告馬是基於大是大非，此事不僅涉及他個名譽，也涉及國家利益，透過司法訴訟釐清。他說，馬在臉書發文指他涉及尹案，他曾在前海軍上校尹清楓辦公室偷錄音，還偷資料給軍火商涂太太，還拿資料給前總統陳水扁在立委任內質詢，他不會做這種下三濫的事。

郭璽說，北檢偵辦尹案在2020年已將他不起訴處分，他今天也有帶處分書給檢察官參考，馬文章內容均非事實，她涉及誹謗非常具體，馬告他的目的是為想從「賣國」的指控脫身，他指控馬將潛艦機敏資料送到國外國安單位，讓部分國外人士被捕，公司關掉，他都有資料。

國造潛艦專案小組召集人黃曙光日前爆料，他在訂定潛艦國造政策時，「有一位立委一直在搞」，甚至有軍火商把資料直接丟給中共大使館。郭璽則直接「點名」是立委馬文君，並稱她將機敏資料交給外國「賣國」，要求馬道歉並辭立委。

不過，馬文君抨擊黃曙光先點火吸引媒體注意後躲在背後，用郭璽當「打手」，並稱郭璽曾捲入尹清楓案，質疑為什麼潛艦國造的人馬，與當年涉入尹清楓案那批人，竟然高度重疊！

馬文君已赴南投地檢署控告郭璽涉嫌加重誹謗罪，她強調自己可受公評，將繼續善盡立委職責、把關預算，也請民眾多關心，讓掮客沒有上下其手的空間。