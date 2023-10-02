國民黨總統參選人侯友宜日前投書外媒，就兩岸、外交、國防議題提3D戰略，即嚇阻、對話、降低風險，目的則是要讓「台海安定、台灣安全、世界安心」，引發各界高度關注。我國駐紐西蘭前代表介文汲也大讚，「這個3D講的真得太棒了」。

2024總統大選腳步接近，關鍵議題即為兩岸外交。身為最大在野黨─國民黨的總統參選人侯友宜日前於訪美期間，以「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」為題投書外媒Foreign affairs《外交事務期刊》，暢談其國防外交及兩岸政策，也是侯完整而非常重要的論述；但當時正逢國內爆發進口蛋爭議，相關內容未受到應有關注，或僅有片段呈現，《中時新聞網》經整理後採系列形式報導，讓國人深入了解重點內容有哪些。今為系列四。

侯友宜談到，擔任總統任內，會努力維持台海和平與穩定，堅持中華民國主權獨立與自由民主制度；反對台獨；堅持兩岸歧異，未來應該用和平方式解決。他強調，這也是他的主要用意：「台海安定、台灣安全、世界安心」。

據此，侯友宜提出三D戰略：嚇阻、對話、降低風險，來維繫台海安定與印太區域穩定。首先，嚇阻就是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，降低入侵意願，不輕易開戰，以實力確保台海和平與穩定。

侯友宜表示，在執政期間，所有對話都須符合「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條例」。在過去國民黨執政時代兩岸交流的成功經驗之下，就像是兩岸自1990年代起共同打擊犯罪的合作，其後匯積成2009年簽署海峽兩岸司法互助協議等。我會持續兩岸的溝通，同時避免軍事誤判。兩岸間在功能性議題的持續互動將有助降低風險。我希望兩岸間建構有原則的互動關係，以「平等、善意、尊嚴」為基礎，真正做到「以交流增進理解、以實力確保和平」。透過兩岸中長期互動，我相信可以逐步降低兩岸敵意及衝突爆發的風險，避免兵凶戰危。

我國駐紐西蘭前代表介文汲9月27日在網路節目「政治仙知道」中曾談到，「這個3D講的真得太棒了」，做外交一定要知己知彼，自己講一大堆很爽沒用，美國人需要一個了解他處境得一個人，且侯友宜沒有家世、考上中央警官學校，裡面才子一缸，同期都是各方英雄好漢，他在警察體系裡面爬到頭，這就是他的「名片」。