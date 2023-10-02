由於澳洲部分地方放假以及中國進入「十一黃金周」假期，亞洲匯市早盤走勢受抑，但分析師表示，美國政府驚險躲過關門，可能讓市場鬆了一口氣。

日圓貶至149.74兌一美元，再度刷新約11個月低點，緩慢但持續進逼所謂的「150防線」。部分分析師認為150日圓兌一美元是迫使日本當局像去年一樣出手的底線。

Axioma亞太區應用研究部門主管Olivier d'Assier表示，日圓漲破146就會招來日銀干預的擔憂已經不在，現在日圓兌美元匯率已經漲破了148，但日銀仍然沒有進場。

日本央行在周一發布9月會議紀要，內容顯示決策官員討論了超寬鬆政策退場時必須考慮的種種因素。

紐西蘭國有銀行Kiwibank首席經濟學家Jarrod Kerr表示，他們擔心過早收緊貨幣政策，也擔心通膨和經濟增長因此熄火。但他們是應該謹慎行事。

聯準會持續釋出偏向鷹派的訊息，美元指數創下一年來最大單季漲幅。周一亞洲早盤，美元指數暫報106.24，仍然接近最近觸及的10個月高點。

Kerr表示，目前我比較偏好美元，而不是歐元、英鎊或其他貨幣。我認為美元將得到多一些的支撐。

上周六美國國會兩院終於先後通過臨時支出法案並送交拜登總統簽署完成立法，使聯邦政府免於10年以來第4次的局部關門。Pepperstone研究部門主管Chris Weston表示，風險資產市場應該會很歡迎。但他也表示，這使得11月1日聯準會FOMC會議再度升息25個基點的可能性升高。

在其他主要貨幣方面，歐元兌美元微跌0.07%，報1.0565美元，在上周五季線大跌3%，創下一年來最大單季跌幅。

英鎊暫跌0.13%，報1.2188美元，季線跌近4%。

澳元微跌0.07%，報0.64305美元，紐元小跌0.1%，報0.59925美元。