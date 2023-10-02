針對英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）聲稱或將派遣英國軍事教官到烏克蘭對烏克蘭士兵進行培訓的言論，俄羅斯前總統、俄聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）10月1日表示，任何在烏克蘭參與培訓的英國軍事人員都將成為俄軍的「合法攻擊目標」，他同時批評西方國家為俄烏衝突火上澆油，正在將人們推向另一場戰爭。

夏普斯近日受訪時表示，除了在英國境內訓練烏克蘭士兵外，英國希望能向烏克蘭派遣部署軍事教官，以在烏克蘭境內訓練士兵。

對此，麥維德夫10月1日在社群媒體上發文稱，這一舉動將讓這些教官成為俄軍攻擊的合法目標，俄方將不會以僱傭兵的名義攻擊他們，而是將其視 為「北約專家」。

英國首相蘇納克隨後表示，英國是希望未來能在烏克蘭開展訓練活動，這項計畫是長期計劃，而不是現在就要將教官送往烏克蘭。蘇納克稱，現在不會派遣英國軍事人員參與當下的俄烏衝突。

麥維德夫當天也批評了一些德國人支持向烏克蘭提供「金牛座」巡航飛彈的聲音，他表示，這些西方國家不斷向烏克蘭提供軍事支持，在俄烏衝突火上澆油，「是在將人們推向又一次世界大戰」。