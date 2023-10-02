下星期二（10日）就是112年國慶日，但前總統馬英九今（2）日突宣布，不參加今年的國慶大會，理由是「不想被民進黨偷渡的台獨背書」。新聞曝光之後立刻引發了網友熱烈討論，多數人都支持他的決定。

馬英九今（2）日早在臉書發文表示，過去40年來的每場國慶大會他都會出席，也以此為榮，不過，蔡政府近幾年卻將國慶日的英文改成「Taiwan National Day」、「偷渡」了台獨。馬英九指出，曾多次呼籲蔡政府別再把國慶日的英文寫成「Taiwan National Day」，但被無視，若再出席「臺灣國慶日」典禮，形同為「偷渡台獨」背書，坐視民進黨政府危害台灣安全、傷害中華民國，因此他決定不出席今年的國慶大會。

馬英九拒絕出席國慶大會的決定在其臉書、入口網站《Yahoo》與社群平台PTT引發了網友熱議，他們表示，「支持」、「贊同，台灣只是地名，講『台灣國慶日』是自我矮化」、「蔡英文應該說明，『台灣國』是何時創立？國慶日為何是10月10日」、「民進黨完全執政近8年，沒膽修憲改國號，只會搞這些小動作」、「如果憲法沒改，那就真的不要亂改」、「民進黨不敢修憲，只敢這樣搞意識形態」、「笑死，只敢關起門來改國號」。