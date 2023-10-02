對於外傳家長拒絕讓孩子施打高端疫苗，劉和然表示絕對尊重家長意願。（呂健豪攝）

公費流感疫苗今（2）日起開打，本次疫苗當中約有70萬劑為高端疫苗，外傳家長不想讓小孩打高端疫苗，甚至傳聞學校私下教學生在施打日裝病，新北市代理市長劉和然回應，因為今天施打的品牌是東洋，並非大家所討論的疫苗，所以沒有這樣的現象，不過家長若是擔心，一定會尊重家長的意願，不會強迫施打某個品牌的疫苗。

劉和然指出，今日新北校園施打首日的施打率約85％，至於未施打的15％原因還不能確定，有可能是對疫苗的擔心，所以還是要請中央政府尤其是衛福部，要把疫苗的所有情況詳細公布，這4種疫苗都要讓國人放心，讓孩子可以放心施打。

至於新北此次分配到多少劑量的高端疫苗？劉和然說，目前還沒有辦法統計，因為疫苗都是由中央統一來配送，暫時沒有相關的資訊，而且無法得知當天配送到的是哪個品牌的疫苗，所以也無法開放讓家長選擇施打的品牌。

不過劉和然強調，因為施打疫苗是侵入性的行為，一定會尊重家長的意願，不會強迫施打某個品牌的疫苗，若因此未施打，市府一樣會發放補接種單，讓家長自行帶孩子到新北690家合約醫院補打。