據主計總處8月最新預測，今年台灣經濟成長率為1.61％，明年則估3.32％。國發會主委龔明鑫2日強調，明年投資會恢復正的成長，惟全世界還有一些風險存在，包含貨幣政策導致升息，以及中國經濟也是很大變數，另俄烏政爭膠著恐怕影響能源，最後是極端氣候導致大眾物資價格的波動。對於台灣經濟成長情形，龔明鑫2日赴立法院經濟委員會進行國發會業務報告時指出，主總預估今年經濟成長率1.6％，國內機構預估1.2-1.7％，國際上則有不同預估，主總則預估明年可以回到3％以上。龔明鑫說，今年1.6％主因還是在於出口，全世界終端市場因為升息關係有所緊縮，出口動能明顯下降，好在下半年看起來，包含新的智慧運用，如人工智慧運用慢慢發展出來，跟來台旅客也逐漸恢復到像疫情前水準；消費呈現比較好的狀況，持續成長當中；投資則因為新的訂單在去化中比較保守，一旦有新的訂單回升，投資會回復正常，尤其明年一定會恢復正的成長。惟龔明鑫坦言，全世界還是有一些風險存在，包含貨幣政策導致升息情況還是會持續一段時間；還有很大變數是中國經濟部分，其出口不好，跟內需如房地產可能影響問題，牽動到全世界包含台灣部分還要持續觀察；另地緣政治衝突包含俄烏戰爭是否持續膠著也會影響能源，尤其冬天能源價格是否因此產生波動；最後是極端氣候導致大眾物資價格的波動。而因應經濟下行風險，龔明鑫說在穩定國內物價方面，穩定物價小組近日已決議相關減徵稅賦措施延續到今年年底；在健全房地產方案方面，相關作為上軌道，其中 法治面在租稅部分，囤房稅2.0也已送立法院，修正案通過大概等於相關機制完成，房地產市場現在交易量受到抑制，上漲情況也會得到很大改善，可健全房地產發展狀況。龔明鑫說，預期明年會恢復正常，經濟成長率回到3％以上水準，中長期就是就四面向（促進產業升級轉型升級打造強韌供應鏈、落實國土建設促進區域均衡發展、擴充人力質量充裕產業發展所需、經濟政府施政效能帶動服務耀升），訂定國家發展政策。