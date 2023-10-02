許多人都聽過喝蔓越莓汁能預防泌尿道感染，但小心喝錯恐對健康造成負面影響。對此，泌尿科醫師呂謹亨提到，曾收治過一名女性患者，因反覆泌尿道感染，便自行把蔓越莓汁當水喝，也買了很多蔓越莓果乾狂吃，結果症狀不僅沒改善，反而更嚴重，出現爆肥、血糖過高的現象，已達糖尿病前期的地步；且經進一步檢查，他還發現其腎臟有鈣化結石的情況。提醒想食用蔓越莓來保健泌尿道者，務必要謹慎攝取。

呂謹亨在臉書專頁「護國小鳥醫師 - 泌尿科呂謹亨醫師」發文表示，該名患者深受反覆泌尿道感染所苦，先前她覺得一直就診吃藥不是辦法，擔心藥吃太多恐傷腎，於是便自行買蔓越莓汁，也買了很多蔓越莓果乾，想透過食療方式來改善症狀。

然而，呂謹亨指出，該患者幾乎把蔓越莓汁當水喝，且喝的是蔓越莓香料的合成飲料，持續一陣子後，泌尿道感染不但沒改善，反而更嚴重，且出現爆肥、整天昏沉沒精神的現象。就醫檢查，才知道血糖過高，已到了糖尿病前期的地步，也因為肥胖關係，導致私密部位悶熱、潮濕，出現濕疹，尿尿灼熱感嚴重，且排尿有痛感。

除此，呂謹亨替該患者安排檢查後，還發現腎臟有小顆的鈣化結石。他提到，容易長草酸鈣結石體質的病人，在攝取蔓越莓汁時更要特別注意。其並向病人建議，應停止飲用合成香料的蔓越莓果汁，且蔓越莓果乾也不宜過量食用，因蔓越莓相當酸，一般常吃到的果乾內皆含很多糖分、熱量高。

食藥署曾指出，研究發現，每天攝取36毫克的蔓越莓原花青素（PAC）才能預防泌尿道感染。呂謹亨表示，以市售常見含27％果汁的蔓越莓汁來看，100c.c.含有33毫克已足夠，不要再喝太多，反而會喝進很多添加糖。另外，他也提到，不少市售的蔓越莓產品濃度不高，或僅含少量的有效成分，購買前務必看清。