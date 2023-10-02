65歲吳小姐近年有頭痛、頭暈與視力模糊等症，誤以為是眼壓過高所致，進一步檢查才發現腦中右側前額葉長出1顆直徑9公分巨大腦瘤。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

65歲吳小姐近年有頭痛、頭暈與視力模糊等症，一直以為是眼壓過高所致，經眼科建議進一步檢查才發現腦中右側前額葉長出1顆直徑9公分巨大腦瘤，醫師預估極可能於半年內昏迷死亡，幸緊急安排手術摘除，順利恢復且未留下任何神經後遺症。

大里仁愛醫院腦神經外科醫師張育銘指出，腦膜瘤是顱內最常見的原發性腫瘤，其中約9成為良性，但生長速度緩慢，往往難以察覺。除了少數病人會在偶然中發現腫瘤，大多病人都是出現神經壓迫症狀或顱內壓升高時才被診斷出來。除頭痛、頭暈與視力模糊等，也會出現癲癇、肢體麻木無力或口齒不清等較少見的情況。

由於吳小姐求診時已出現「顱內壓升高」，包含頭痛、頭暈和眼壓升高等，經核磁共振影像發現腫瘤壓迫導致腦組織出現水腫，張育銘判斷，極有可能再過3個月至半年就會因為壓力升高造成昏迷死亡；經醫療團隊緊急安排開顱腦瘤切除手術將腫瘤切除，吳小姐順利恢復健康，也未出現任何神經後遺症。

張育銘說明，腦膜瘤在世界衛生組織（WHO）分類有三級，良性與惡性差異主要在生長速度及範圍。吳小姐病理報告顯示是「非典型腦膜瘤」，屬於WHO分類第二級，其分化程度介於良性與惡性之間，發生率較少，需要後續放射治療。依據腦膜瘤研究，可能成因與女性荷爾蒙的黃體激素有關係，女性比男性容易發生，比率大約為2：1。如果發現腦膜瘤時直徑不大且未影響神經功能，其實也是可以選擇追蹤觀察。

張育銘也呼籲，民眾如果有出現「持續性」的頭痛、頭暈、噁心嘔吐或視力模糊等症狀，可至門診尋求醫師詳細的問診與理學檢查，若有必要會安排後續的影像檢查以釐清病情。