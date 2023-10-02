花蓮市公所出版發行《帶你回花蓮：穿梭街市百年》，以老照片帶領讀者回到百年街市，認識花蓮市的前世今生，今年獲選文化部「中小學生讀物選介」優良讀物。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所2022年出版發行《帶你回花蓮：穿梭街市百年》，以老照片帶領讀者回到百年街市，認識花蓮市的前世今生，今年獲選文化部「中小學生讀物選介」優良讀物，推介給中小學生與家長。

文化部「第45次中小學生讀物選介」結果甫揭曉，今年選出8大類652種推介讀物，主題豐富多元，兼顧知識、趣味及啟發性，其中花蓮市公所出版發行的《帶你回花蓮：穿梭街市百年》一書，於人文社科類中入選為優良讀物。

《帶你回花蓮：穿梭街市百年》由花蓮市立圖書館企劃、市公所出版，並邀請文史工作者黃家榮、葉柏強等人撰寫，王威智負責彙整及編輯。書中除記錄花蓮市1914年到2018年逾百年的城市發展，更以圖文並茂方式編輯，易於閱讀，讓不同年齡階層透過文字、圖片認識書中的故事。

市公所指出，據文化部公布「中小學生讀物選介」推薦評語，《帶你回花蓮-穿梭街市百年》以照片爬梳花蓮市建市歷程，回顧百餘年來市民生活足跡，並借詩人楊牧名作《帶你回花蓮》之題，和花蓮人、喜愛及關心花蓮的人，於書頁之間一同穿梭街市百年，且書中老照片的花蓮樣貌與如今已大不相同，透過照片可與年長的家人一同互動、學習。

市長魏嘉彥表示，《帶你回花蓮：穿梭街市百年》一書，以照片爬梳花蓮市建市歷程，回顧百餘年來市民生活的足跡，發行後受到熱烈回響，如今更獲選「中小學生讀物選介」，希望花蓮的大小朋友能透過閱讀這本書，回顧百餘年來市民生活的足跡，從中了解、體認到愛上這塊土地。

市公所表示，「第45次中小學生讀物選介」可上官網查閱（http://book.moc.gov.tw），期待此份書單能成為學生、家長及老師們的選書指南，陪伴讀者在閱讀的世界中持續探索。