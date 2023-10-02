新日本舞踊舞蹈團登台表演，帶給觀眾彷彿置身日本的美感體驗。（蕭嘉蕙攝）

太麻里泰和祭現場熱鬧滾滾，台下百人共賞多元族群與文化時代的表演。（蕭嘉蕙攝）

日本宗教祭典節慶化，帶動觀光商機，台東太麻里鄉泰和社區發展協會為推廣在地文化及傳統信仰，今年首辦「2023太麻里泰和祭」，活動規畫說書講古、傳統舞蹈表演和餐車市集，現場百人同樂，熱鬧滾滾。

「2023太麻里泰和祭」於泰和福興宮登場，由前鄉長羅義雄口述歷史，泰和福興宮歷史考究至到清未年間，長輩族人至南太麻里溪，找到夢境中的1塊大石頭祭祀占卜，並供奉於福興宮現址前，而此為太麻里最低漥處，也是早期村民取水之處，經歷日本皇民化時期，日人禁台灣人膜拜，百姓將石頭公藏在樹林中，待到光復後將石頭公移出，才有現在的廟宇。

太麻里為日出之福地，原稱大貓貍，在排灣族語中意指「太陽照耀的肥沃土地」，日治早期漢人至此開墾，稱此地為「大八里」，在太麻里泰和福興宮廟前，石柱對聯中的大巴里，即源於此。

另外，活動中也邀請排灣族日昇媽媽舞蹈社、阿美族德其里部落舞蹈社、娃尬媽媽舞蹈團及新日本舞踊舞蹈團，分別展現多元族群與文化時代的藝術表演。

泰和社區發展協會表示，現場捐贈福興宮100元的油香，就可以獲得摸彩券1張及夜市券100元，另可索取活動祭典扇，希望民眾吹著涼風，聽聽廟宇老故事，了解太麻里文化變遷。