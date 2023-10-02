日本東京新創公司Tsubame Industries開發出4.5公尺高的4輪機器人，看起來就像知名動畫「機動戰士鋼彈」（Mobile Suit Gundam），售價300萬美元（約新台幣9700萬元）。
路透社報導，這款機器人依照始祖鳥（archaeopteryx）的學名命名為ARCHAX，駕駛艙內的監視器可接收外部攝影機的影像，駕駛員可在機器人軀體內部用搖桿操作手臂和手掌。
這具機器人將於本月稍晚的東京車展（Japan Mobility Show）面世。它重達3.5公噸，有直立的「機器人模式」和「車輛模式」兩種型態，在「車輛模式」下，移動速度可達每小時10公里。
Tsubame Industries執行長吉田龍央今年25歲，他說：「日本很擅長動畫、遊戲、機器人和車子，所以我想，如果能創造出一項結合所有這些元素的產品會很棒。」
他說：「我想要創造出有『這就是日本』感覺的產品。」
吉田規劃為有錢的機器人迷生產並販售5具機器人，但他希望有一天這款機器人能協助救災或用於太空產業。
吉田從小就對製造業有興趣，他在祖父的鐵工廠學會焊接，後來成立了生產肌電假手的公司。
他說，他很想維持日本在製造業的競爭優勢，「我希望學習過去世代的經驗，讓傳統延續下去」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1121002
#機器人 #吉田 #鋼彈 #售價 #TsubameIndustries
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。