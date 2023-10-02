屏東縣明揚公司22日發生大火，造成嚴重傷亡，更讓前往救援的消防人員不幸殉職。經濟部官員透露，目前正在檢討「工廠管理輔導法」，針對未能核實申報危險物品資訊的工廠業者將大幅提高罰則上限，同時也會檢討檢查頻率，在定期檢查之外再增加不定期抽檢；另外也正在規劃中央與地方跨部門聯合稽查，希望透過嚴查重罰、遏止廠商投機心態，擔起該有的防災責任。明揚公司位在經濟部轄下科技產業園區屏東園區內，火災事故發生後，外界質疑經濟部未能有效管理園區工廠，並要求檢討。知情官員表示，在經過跨部會的檢討後，會希望各項事權可以更統一，例如科技產業園區的管理將由中央或是地方，將會全國統一步調；同時，也從「申報資訊」、「分享資訊」、「執行檢查」等三方向檢討現行流程，並且研擬相關修法或另訂指引，特別是《工廠管理輔導法》一定會回應外界期待、調高罰則。經濟部官員強調，「源頭還是要企業自律」，例如台灣很多高科技的半導體工廠都有相當好的防災訓練與減災機制，因為當廠房發生火警、無法繼續生產的時候，受損最嚴重的還是企業本身，還是會提醒企業要有防災意識、並且要有相對應的作為。官員指出，《工廠管理輔導法》過去主要是針對中小型工廠、所以考量到比例原則、罰則也訂得較輕，但隨著營運擴展、廠房擴建，確實有檢討罰則的必要，因此將檢討「大幅調高」罰則上限，讓不管是科技產業園、工業區、甚至是不在區內，只要是適用工廠管理輔導法的企業，都必須要確實遵守規定。有鑒於明揚大火的肇因，極有可能是因應旺季的超量存放，所以在提高罰則之後，經濟部也將調整檢查頻率，不只是增加檢查次數，也將配合廠商的淡旺季製程，從過去的定期檢查，變成不定期抽查，希望能讓業者不要心存僥倖，能從法遵開始、確實遵守危險物品申報規定。另外，公安涉及包括消防、化學品、建築等多面向，過去各部門分別進行檢查時，少有機會互相提醒可能的違法樣態。官員表示，現在也正在跨部會討論如何啟動中央與地方的聯合稽查，將缺失一次揪出，杜絕公安漏洞。