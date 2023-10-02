女星周冬雨昔從北京電影學院畢業後，就以「謀女郎」身分出道，作品繁多演技備受肯定，而她與女星馬思純曾以電影《七月與安生》與周冬雨一同奪下當年金馬影后，也是金馬史上首個雙影后，兩人最近在巴黎被網友巧遇，而她們私下的交情也被曝光。

有網友以「我來打破馬思純與周冬雨不合的謠言了」為題發文，透露在巴黎逛街時偶遇周冬雨、馬思純，並與兩人合影，透露兩位聽到合照請求後馬上答應，讓網友站在中間並笑稱是一個旅行團，該網友則大讚兩人很美又很友善，而她透露當時的周冬雨脂粉未施，膚質依舊白皙透亮，且兩位都是電影臉，不論是五官比例還是面部的流暢與上鏡程度，都是素人無法匹敵的。

貼文曝光後，引起網友熱議：「周冬雨素顏真好看，舒適鬆弛，狀態很好」、「佩服，一般這種就算關係很好因為網路輿論也會心有芥蒂的」、「真的很羨慕臉部流暢度高的人，本素人真的一上鏡才知道自己臉部輪廓多崎嶇」、「兩個女孩都好看」、「關係不錯的，狀態也很好」、「周冬雨素顏狀態真是絕了，羨慕」