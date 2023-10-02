內政部國家公園署今年9月成立，國家自然公園管理處配合更新名銜，2日上午舉辦揭牌典禮。自管處表示，未來將打造生態平衡站、淺山資源庫，針對高雄及台中都會公園常見民眾餵食野鳥、私自種花木、開闢休息區等違規行為，也將訂出罰鍰依據及額度。

內政部國家公園署副署長陳貞蓉表示，署9月成立後，除了國家公園，還納入濕地、海岸管理，建構出完整的國土保育管理版圖。未來期盼強化與週邊社區合作、建構保育體系，促成保育成果。此外，提供全民教育的場域，也將保育成果推廣至國際。

自管處長張登文表示，更名後將以山林遊憩及環境教育為經營主體，轄下壽山國家自然公園（北壽山、半屏山）、高雄都會公園及台中都會公園將持續改善步道系統並活化設施，強化保育研究及創新解說教育，深化夥伴關係，為都會型森林供應碳管理、淨零排放等生態平衡站，建立淺山資源庫。

自管處轄區除壽山、半屏山、旗后山、龜山有《國家公園法》衍生的規範及罰則，高雄都會公園、台中都會公園過去因非屬國家公園範疇、無法可管。高雄都會公園管理站主任蔡益銘表示，過去常見民眾會餵食流浪狗或白腰鵲鴝，甚至騎車進入、採竹筍、種植花木，還有私營休息區等行為。

自管處強調，未來將力促《國家公園法》修法，針對2座都會公園定出違規行為、罰鍰依據及額度，但仍會以勸導為主，提升民眾對生態環境保護的認知。