112年國慶慶祝活動將於下周登場，內政部國慶籌備委員會日前公布活動主視覺，其中英文名為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引發爭議，前總統馬英九今早在臉書宣布拒絕出席今年國慶大會，強調若出席，形同是為繞彎、偷渡的「台獨」路線背書。慶籌會主委游錫堃對此表示，這是他〈馬〉個人的感受。

游錫堃2日上午出席國慶焰火在台中宣傳記者會，針對馬英九宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會，游錫堃說，自己以國慶慶籌會主委的身分很誠摯邀請馬前總統參加、希望他能蒞臨，但也尊重對方的選擇；一般對前任總統都是以邀請函邀請，「也公開再對馬前總統提出邀請」。

針對馬英九質疑，蔡政府用「Taiwan National Day（台灣國慶日）」的英文活動名稱，是偷渡「台獨」，形同危害台灣安全。游錫堃回應說，這是馬英九個人的感受，台灣是2300萬人，中華民國是2300萬人在繳稅，馬前總統當初也是2300萬人選出的總統，「我們尊重他的決定，但還是誠摯邀請他參加」。

值得一提的是，在國慶焰火宣傳圖卡中，完全未見「中華民國」或「台灣」字樣，對此台中市長盧秀燕說，市府承辦國慶焰火時因擔心外界爭議影響籌辦，特別改為放上國旗，在每個地方都放國旗，表示對中華民國生日快樂的心意。