公費流感疫苗今日開打，不過卻爆出高端拒打潮，有家長棄權，直接帶小孩打自費疫苗，還有學校教學生裝病補打。衛福部長薛瑞元表示，若家長真想選擇，在校園接種時，醫護人員會提供補種通知單，可持通知單到指定醫療院所選擇公費廠牌，但這樣會導致時間的落後，請家長自行評估。

疾管署今年4月公告本年度公費四價流感疫苗得標廠商共有國光349萬3450劑（50％）、賽諾菲192萬1400劑（27.5％）、台灣東洋86萬4630劑（12.4％）、高端70萬7420劑（占10.1％）流感疫苗，高端首度加入公費流感疫苗行列。

受新冠疫情期間，高端緊急使用授權（EUA）爭議的影響，不少家長對高端持有負面印象。在得知無法指定流感疫苗廠牌後，有家長感覺相當不滿，甚至有人棄權，帶小孩接種自費疫苗。

「其實是不用這麼擔心」，面對家長的疑慮，薛瑞元表示，我們目前4種公費流感疫苗都經過評估，且符合要求，不管是效果或安全性都沒有疑慮，衛生單位會依照廠商進來的時間，先到先舖貨，就開始施打。

對於未來產品到位後，是否有機會讓校園接種選擇廠牌？薛瑞元透露，在運作上比較困難，這些疫苗還是由醫療機構帶到校園去，不太方便一次帶幾種疫苗去，加上每個疫苗都有保存的效期，這樣做會增加作業的難度。

薛瑞元表示，小朋友當次到校園接種的疫苗，若不是想要的廠牌，醫護人員會提供一張補種通知單，可持通知單到指定醫療院所去尋求想要的公費廠牌。不過他也提醒，這麼做會導致接種時間落後，可能會產生一些風險，請家長自行評估。

為鼓勵民眾接種公費流感疫苗，趕在冬季前產生保護力，薛瑞元、衛福部次長王必勝今都帶頭接種，薛瑞元接種國光疫苗，王必勝則是接種高端疫苗，另王必勝也同時以醫護人員身分接種XBB新冠疫苗。王必勝提醒民眾，無論是流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗，都可以在同一天施打於不同部位，若不安排在同一天，間隔多少時間都可以。