直轄市與一般縣市消防衣差異2套差異性。（內政部提供）

屏東明揚工廠大火釀10死慘劇，更有4名勇消殉職，內政部長林右昌2日公布第二套消防衣、各縣市消防車狀況，數據指出，全國平均有2成的消防車達到15年的報廢標準，以六都為例，其中台中市有38.4％的消防車超過15年年限，其次是雙北縣市，其餘縣市則以南投縣45.2％最多，車齡達17年以上（含20年車輛）更達34輛。

立法院內政委員會今日邀集內政部、經濟部等單位專題報告「從科技園區大火，檢討火災搶救、火災預防及廠商安全管理」，並備質詢。林右昌認為，此次大火主因與消防人員裝備未有直接關係，主要和工廠危險物品管理是否落實，及廠區人員撤離是否徹底，為何在事故發生時還有6名員工尚在廠區內。

林右昌說，有關各地方消防機關消防車車齡狀況，依照地方制度法，現在消防事務屬於地方政府主責，應投入相應預算支持，中央將支持和補充相關經費。他過去擔任基隆市長任內，已經全數汰舊換新，因此超過15年以上需汰換車輛的數量是零。

根據內政部數據顯示，消防車達報廢標準比例，在一般縣市中，南投縣達15年的消防車比例為45.2％，排名全國第一，而六都中，則以台中市38.4％最高，比例位居全國第二；雙北首都生活圈中，台北市、新北市的消防車達15年使用年限的比例，分別達23.6％、21.4％。

此外，針對第2套消防衣的部分，林右昌指出，全台大部分縣市、幾乎每位消防員都已經有2套消防衣，此次事故發生的屏東縣是96.8％，南投縣、花蓮縣與台東縣分別為88.9％、87.5％與57％，離島金門與連江則是21.7％與0％。